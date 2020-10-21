Полицейского заключили в СИЗО по подозрению в избиении и грабеже в Санкт-Петербурге

Петербургского полицейского арестовали по подозрению в избиении и грабеже. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Приморский районный суд отправил в следственный изолятор петербургского полицейского, которого подозревают в избиении и грабеже мужчины. Оперативник угрозыска тут же получил три уголовные статьи.

По данным следствия, летом 2020 года он вместе с неизвестными сотрудниками полиции решил заработать, преступив черту закона. Жертвой стал один из горожан. Мужчину «прижали» в подъезде дома в Дмитровском переулке. Стражи порядка пояснили ему, что ищут лицо, совершившее преступление. А далее пошло избиение.

- Пострадавшему нанесли не меньше трех ударов по телу и голове. У него диагностировали черепно-мозговую травму. Затем соучастники забрали у него банковскую карту, откуда сняли 13 тысяч рублей. Чтобы скрыть свой поступок, они составили на потерпевшего протокол об административном правонарушении, которого тот не совершал, - сообщает объединенная пресс-служба Санкт-Петербурга.

У суда задержанный полицейский просил домашний арест, но ему отказали. Он просидит в СИЗО минимум до 5 декабря 2020 года.