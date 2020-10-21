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Прокуратура открыла «горячую линию» по вопросам питания в школах Санкт-Петербурга

Надзорное ведомство хочет выяснить, есть ли нарушения прав детей образовательных учреждениях
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Прокуратура открыла "горячую линию" по вопросам соблюдения прав школьников при организации питания.

Прокуратура открыла "горячую линию" по вопросам соблюдения прав школьников при организации питания.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура Санкт-Петербурга открыла «горячую линию» по вопросам питания в школах. Сотрудники надзорного ведомства просят любого, кто знает о каких-либо нарушениях в образовательных учреждениях, сообщить об этом по номеру 318-27-03.

- «Горячая линия» организована с 21 по 23 октября 2020 года исключительно по вопросам соблюдения прав детей на качественное питание в школьных столовых. Сейчас данное направление особо значимо для городской прокуратуры, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, с 1 сентября 2020 года все ученики младших классов школ Санкт-Петербурга должны получать бесплатное питание. Финансирование на это идет частично из федерального бюджета. Ранее школьники питались в зависимости от категории с оплатой 70% или 100% за счет городской казны.

Добавим, что осенние каникулы петербургских школьников официально продлены по 8 ноября.