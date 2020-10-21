Неадекватный прохожий избил петербурженку и протащил ее ребенка по асфальту

Неадекват избил петербурженку при детях в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/9kino.live

Мать двоих детей, проживающая в Мурино, пожаловалась в соцсетях, что ее избил неадекватный прохожий. По словам женщины, все произошло вечером 19 октября на перекрестке бульвара Менделеева и улицы Шувалова. Она отводила на танцевальный кружок сыновей, 4 и 6 лет. Старший мальчик ехал на велосипеде, как вдруг за его тормоза зацепился ремень от сумки мужчины, который спешил в фитнес-центр со своей девушкой.

- Сын упал, ударился губой. Несмотря на это, мужчина дергал его и тащил дальше по асфальту. Я попыталась быстрее вытащить ремень, обратилась к нему и попыталась остановить и спросить, почему он материт меня и ребенка. Мужчина резко повернулся и кулаком ударил меня в лицо, аж в глазах потемнело, - пишет пострадавшая в группе «Девяткино LIVE | Мурино» во «Вконтакте».

По словам женщины, два года назад она пережила инсульт, перенесла две операции на головной мозг и только восстановилась, а тут - такой "привет". К пострадавшей тут же сбежались очевидцы, которые вызвали на место «скорую» и полицию. Приехала только первая служба. 20 октября семья подала заявление в отдел МВД в Токсово, а теперь рассказала обо всем в соцсетях. Женщина хочет справедливого наказания для тестостеронового здоровяка.