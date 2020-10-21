Водитель «Киа» выехал на встречку и устроил массовое ДТП на проспекте Народного Ополчения

"Киа" устроил массовое ДТП с пострадавшими в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

49-летний водитель «Киа Сид» устроил массовое ДТП у перекрестка проспекта Народного Ополчения и улицы Тамбасова. По предварительной информации, иномарка выехала на встречку, где влетела в «Хендай Солярис». От удара вторую легковушку отбросило в забор к двум припаркованным авто, «Шевроле» и «Ниссану». Без пострадавших не обошлось.

Водитель "Киа" рвался что-то доказать, но его быстро успокоили. Очевидцы уверены, что он пьян. Фото: vk.com/spb_today

- В результате аварии 36-летний водитель «Хендая» получил травмы средней степени тяжести. Его 25-летний пассажир пострадал сильнее – мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту происшествия проводится проверка, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Очевидцы аварии пишут в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», что водитель «Киа» был пьян. Его даже попытались угомонить после аварии. Сам предполагаемый виновник никак не пострадал.