Метро Санкт-Петербурга поймали на медосмотрах сотрудников без лицензии

Метрополитен Санкт-Петербурга почти год осуществлял медицинскую деятельность без лицензии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Метрополитен Санкт-Петербурга поймали на осуществлении медицинской деятельности без необходимой лицензии. Речь идет об административно-бытовом корпусе подземки в Шушарах. Там специалисты проводили медосмотры и освидетельствования на состояние опьянения водителей и других рабочих. В итоге почти за год работы без лицензии медики проверили 7 213 человек. А потом это заметила прокуратура.

- Факты осуществления медицинской деятельности подтверждены информацией от предприятия, пояснениями главврача поликлиники метрополитена, а также различными журналами регистраций и проверкой прокуратуры. Представитель предприятия в суде вину признал, но указал на противоречия в законодательстве, - сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В итоге подземке назначили наказание в виде административного предупреждения.