Следком выяснит, почему реставрация Александровских ворот обернулась разрушением памятника

От здания остались рожки да ножки. Фото: КГИОП

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить, мягко говоря, некачественную реставрацию Александровских ворот Охтинских пороховых заводов, которые находятся на улице Химиков в Санкт-Петербурге. Председатель Следкома увидел сюжет на одном из федеральных телеканалов, в котором ругали горе-подрядчика, практически разрушившего объект культурного наследия.

- Журналисты сообщили, что коммерческая организация, выигравшая торги на реставрацию памятника, не согласовала какую-либо документацию и не получила одобрения на начало работ. На данный момент реставрация приостановлена. Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию, в том числе на предмет наличия оснований для проведения проверки, - рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Добавим, что Александровские ворота построены в классическом стиле на берегу реки Охта в далеком 1805 году. Проектом объекта занимался известный петербургский архитектор Федор Демерцов, создатель Знаменской церкви у Невского проспекта, которую разобрали в 1941-м году.