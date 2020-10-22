До +10, южный ветер и дождь: погода в Санкт-Петербурге на 22 октября

В Петербург пришло потепление Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Пробник» зимы, случившийся в Петербурге в последние дни, уступил место обычной осенней погоде. Вместе с наступившим четвергом ушли ночные заморозки и дневные холода, а температура вернулась к своей норме. Как и обещали синоптики, в городе стало теплее.

- 22 октября в Санкт-Петербурге ожидается пасмурная погода. Утром и днем дожди, местами небольшие. Ветер юго-восточный и южный, умеренный. Температура воздуха утром составит +3…+5, днем +8…+10 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщает городской гидрометцентр.

Благодарность за потепление надо сказать западному атмосферному фронту, который ближайшие дни будет оказывать влияние на Петербург. Правда, из-за смены погоды в пятницу ожидаются сильные ветра, а в субботу опять станет чуть прохладнее – не выше +7 днем и все также с дождями.

На 7:45 утра в Петербурге температура составляет +4,6 градуса, дует слабый восточный ветер. Давление держится на уровне 756,0 мм ртутного столба, а влажность достигает 96%.