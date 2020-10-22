19-летний парень на черном «Мерседесе» насмерть сбил пешехода на проспекте Ударников

На проспекте Ударников ночью насмерть сбили человека. Фото: vk.com/spb_today

Смертельное ДТП произошло поздним вечером в Красногвардейском районе Петербурга. Здесь черный «Мерседес» сбил пешехода, оказавшегося на дороге вне зоны перехода. Удар оказался сильным и смертельным.

- По предварительной информации 22 октября, около 00:15, напротив дома 33 по проспекту Ударников, водитель, управляя автомобилем «Мерседес Е200», вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на мужчину, - сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате удара пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и умер еще до приезда врачей скорой помощи.

Известно, что в момент столкновения за рулем иномарки находился 19-летний водитель. Погибший пешеход оказался вдвое старше, ему было 40 лет.

Сейчас по факту смертельной аварии идет проверка, решение о возбуждении уголовного дела ли отказе от него будет принято по ее результатам.