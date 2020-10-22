На Фермском шоссе у ж/д станции «Удельная» полыхал старинный деревянный дом дореволюционной постройки

Деревянный дом полыхал утром 22 октября. Фото: vk.com/spb_today

Серьезный пожар произошел под утро в Приморском районе Санкт-Петербурга. На Фермском шоссе, прямо у железнодорожной станции «Удельная» вспыхнул старинный деревянный дом еще дореволюционной постройки. Тушить огонь примчались десятки пожарных и около 15 спецмашин.

- Фермское шоссе 35. Здание 1905 года постройки. Возгорание около 4:00 утра, в дыму все близлежащие дома . Рядом автозаправочная станция, - пишут местные жители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам очевидцев, на место происшествия моментально слетелись полтора десятка пожарных машин и несколько автомобилей скорой помощи. Спасатели заливали пламя и делали все, чтобы огонь не перекинулся на заправку и соседние постройки. Этого удалось избежать.

По предварительным данным, никто не пострадал. Само деревянное здание было полузаброшенным, а возгорание могло произойти из-за проблем с электропроводкой. Сейчас точные причины ЧП выясняют дознаватели.