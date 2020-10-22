Губернатор поздравил петербургский троллейбус с днем рождения

Петербургский троллейбус отметил 84-й день Рождения. Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Петербургский троллейбус отметил свой 84-й день рождения. 21 октября 1936 года началась история этого вида транспорта в городе на Неве. В тот день на улицы Ленинграда впервые вышли «безрельсовые трамваи», как тогда называли троллейбусы. С тех пор маршрутов становилось все больше. А сейчас Петербург – город с самой активной троллейбусной сетью в стране.

- Петербург – бесспорный лидер в развитии современного троллейбусного движения в России. В городе работает 46 троллейбусных маршрутов. В сутки они перевозят почти полмиллиона пассажиров, в месяц – более 12,5 миллионов человек, - заявил Александр Беглов, поздравляя сотрудников Горэлектротранса.

По словам губернатора, сейчас основная задача – сделать общественный транспорт наиболее экологичным. И троллейбусы тут отлично подходят.

- Сетью трамваев, троллейбусов и электробусов должны быть охвачены все районы города, даже самые отдаленные, - подчеркнул глава города.

Отметим, что до конца 2020 года Пе5тербург получит 142 новых троллейбуса.