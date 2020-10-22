«Форд» сбил переходившую дорогу собаку на Трамвайном проспекте

Собаку сбили на Трамвайном проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Собака серьезно пострадала в ДТП на Трамвайном проспекте. Ранним утром 22 октября пса сбил кроссовер «Форд», водитель которого не успел затормозить перед выскочившим на проезжую часть животным. Очевидцы аварии утверждают, что за рулем иномарки была женщина.

- Собака дождалась, когда машины затормозят. Встречка остановилась. А мадам не видела ничего дальше своего капота. Скорость была маленькая, - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На видео с авторегистратора, ехавший следом машины и опубликованом в соцсетях, момент столкновения заметен, хоть и плохо. На записи видно, как получившая удар бампером «Форда» собака подволакивает заднюю часть тела и уползает с дороги на передних лапах. Сбивший ее авто тут же тормозит и встает на «аварийку».

В комментариях одни пользователи соцсетей жестко обвиняют в ДТП водителя «Форда», а другие отмечают, что утром еще темно и животное можно было просто не заметить.