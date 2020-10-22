Кроссовер «Вольво» протаранил легковушку и снес светофор в Пушкине

В Пушкине "Вольво" снес светофор. Фото: vk.com/spb_today

Сразу несколько серьезных ДТП произошло ночью и утром 22 октября. Одно из них произошло в Пушкине, где на перекрестке кроссовер «Вольво» не пропустил помеху справа и снес легковушку. После чего машины сломали еще и светофор, работавший в режиме мигающего желтого света.

- Пушкин, Конюшенная улица. Грохот. Светофор минус, - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам свидетелей происшествия, все участники столкновения остались живы, но машины придется серьезно ремонтировать. А виновнику инцидента предстоит также возместить ущерб за сломанный светофор, который стоит больше миллиона рублей.

Напомним, что утром 22 октября на Трамвайном проспекте «Форд» сбил переходившую дорогу собаку. А около полуночи на проспекте ударников под колесами «Мерседеса» погиб 40-летний пешеход.