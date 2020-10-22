Пьяного гонщика задержали со стрельбой в Ленинградской области

Полиция задержала со стрельбой пьяного гонщика в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области сотрудники ГИБДД со стрельбой задержали пьяного водителя. Погоня произошла днем в среду, 21 октября 2020 года, в Приозерском районе. На улице Красноармейской в Приозерске дорожные полицейские заметили автомобиль "ВАЗ", который ехал по дороге, нарушая правила.

- Сотрудники ГИБДД попробовали остановить нарушителя, однако тот требование проигнорировал и попытался уехать. Полицейские устроили погоню за водителем, который петлял по дороге, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Погоня продолжилась на трассе "Сортавала". Там полицейские, чтобы задержать водителя, несколько раз выстрелили из табельного оружия по колесам автомобиля нарушителя.

В итоге водителя задержали. Им оказался 41-летний житель республики Карелия, который был пьян.

Полиция составила административные протоколы на нарушителя. Отмечается, что в результате стрельбы пострадавших нет.