33 986 человек обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге за последние сутки

Почти 34 тысячи человек проверили на коронавирус в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Почти 34 тысячи человек обследовали на коронавирус за последние сутки в Санкт-Петербурге. Такие данные на утро четверга, 22 октября, приводит городской Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением «ковид-19».

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 33 986 человек. Под медицинским наблюдением находится 2844 пациента. Из них 68 - в обсерваторе, 1180 - контактные, 1596 - на самоизоляции, - сообщает пресс-служба Смольного.

Это один из самых высоких показателей за последнее время. Вместе с этим на большом уровне держится и суточная заражаемость, которая превышает 680 человек. Тем не менее, власти города заявляют, что ситуация находится под контролем.

Система здравоохранения справляется с нагрузкой, а в стационарах, отданных под госпитализацию ковидных пациентов, хватает свободных мест.