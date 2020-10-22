Труп мужчины нашли в гостинице в городе Тихвин Ленинградской области

Труп мужчины нашли в гостиничном номере в Тихвине Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В гостинице города Тихвин, что в Ленинградской области, нашли труп. В 13 часов 50 минут в среду, 21 октября 2020 года, в дежурную часть МВД Тихвинского района позвонила администратор отеля. Женщина рассказала, что в одном из номеров заведения у них находится бездыханное тело постояльца.

- Администратор пояснила, что труп мужчина обнаружил охранник гостиничного номера на четвертом этаже, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

При осмотре места правоохранители заметили, что тело мужчины висело на шнурке от куртке на дверной ручке входной двери номера.

Умершим постояльцем оказался 42-летним уроженцем поселка Лазарев, Николаевского района Хабаровского края. О том, что делал мужчина в гостиничном номере в городе Тихвин на данный момент не известно.

Труп направлен в морг Ленобласти для смотра и установления причин смерти.