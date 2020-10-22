Задымление произошло в детском саду на проспекте Косыгина в Санкт-Петербурге

В детском саду Санкт-Петербурга произошло задымление утром 22 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В детском саду Санкт-Петербурга произошло ЧП. Утром в четверг, 22 октября 2020 года, в учреждении № 95, расположенном в доме 11, корпус 3, по проспекту Косыгина в Красногвардейском районе началось задымление помещений. Персонал детского сада незамедлительно вызвал спасателей.

- Сообщение о задымлении в детском саду поступило в 10:08 часов 22 октября. Бригада спасателей сразу же выехала на место, - сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Пожарные выяснили, что в одной из групп детского сада, расположенной на втором этаже здания произошло короткое замыкание в светильнике. Из-за этого помещение наполнилось дымом, однако открытого пламени не было.

В целях безопасности из детского учреждения были эвакуированы 84 человека, из них 52 ребенка и 32 человека персонала сада.

На данный момент специалисты осматривают помещение. Пострадавших нет.