Задымление произошло в детском саду на проспекте Косыгина в Санкт-Петербурге

В детском саду Санкт-Петербурга произошло задымление утром 22 октября
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В детском саду Санкт-Петербурга произошло ЧП. Утром в четверг, 22 октября 2020 года, в учреждении № 95, расположенном в доме 11, корпус 3, по проспекту Косыгина в Красногвардейском районе началось задымление помещений. Персонал детского сада незамедлительно вызвал спасателей.
- Сообщение о задымлении в детском саду поступило в 10:08 часов 22 октября. Бригада спасателей сразу же выехала на место, - сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.
Пожарные выяснили, что в одной из групп детского сада, расположенной на втором этаже здания произошло короткое замыкание в светильнике. Из-за этого помещение наполнилось дымом, однако открытого пламени не было.
В целях безопасности из детского учреждения были эвакуированы 84 человека, из них 52 ребенка и 32 человека персонала сада.
На данный момент специалисты осматривают помещение. Пострадавших нет.