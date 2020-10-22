Пропавшего школьника третьи сутки ищут в Санкт-Петербурге

Пропавшего школьника ищут в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Третьи сутки в Петербурге ищут 13-летнего школьника, который ушел из дома погулять в понедельник вечером и до сих пор не вернулся. В полицию с заявлением о пропаже ребенка заявила мать мальчика.

- 21 октября в 19:00 в 25 отделение полиции женщина1968 года рождения, проживающая на Мебельной улице, с заявлением о том, что 19 числа около 18:00 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся ее сын, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

По словам матери, мальчик учится в седьмом классе одной их городских школ. Ранее он никогда из дома не уходил, на учете в психоневрологическом диспансере как проблемный ребенок не состоит.

О матери мальчика известно, что она работает поваром школы-интерната «Олимпийские надежды», явных проблем в семье нет.

Сейчас приметы школьника переданы всем наружным нарядам полиции. Пока его местонахождение неизвестно.