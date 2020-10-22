Еще 697 человек заболели коронавирусом в Петербурге на 22 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

Эпидемия продолжает набирать обороты. Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 22 октября 2020 года составило 697 человек. Так, пандемия в Северной столице установила новый рекорд по ежедневному приросту зараженных. Ранее 695 заболевших за один день было зафиксировано 20 октября.

- За время пандемии в Северной столице коронавирусом заразились 54 668 человек. Из них полностью выздоровели 34 897 пациентов, 349 за последние сутки. Статистика летальных исходов пополнилась 24 смертями, всего умерло 3 533 человека, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

На данный момент Петербург занимает печальное первое место по смертности от коронавируса по всей России. Следом идет Москва.

Напомним, что из-за роста числа заболеваемости в Петербурге вводят "комендантский час" для кафе и ресторанов, а с 26 октября будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.