Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 22 октября 2020 года составило 24 человека

Еще 24 человека скончались от коронавируса в Санкт-Петербурге. Фото: Александр ГЛУЗ

Еще 24 смерти от «ковид-19» подтвердили лечащие врачи и члены петербургской городской комиссии по летальным исходам. А общее число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 22 октября 2020 года составило уже 3533 человека. И это второй показатель в стране.

- По состоянию на 10:40 утра по России зафиксированы 290 смертей по причине заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество летальных случаев достигло 25 242, - сообщает федеральный Оперштаб.

Самое большое число смертей по-прежнему в Москве. С приходом осенним подъемом заболеваемости в столице резко выросла и смертность. За сутки в 13-миллионном городе скончались 66 человек, а всего «ковид» стал причиной гибели 6187 москвичей.

Петербург остается на втором месте (+24 смерти за сутки и 3533 всего).

Третье место занимает Подмосковье: 10 / 1511 случаев соответственно.

В Ленинградской области за сутки подтвержденных случаев гибели пациентов нет, а всего от коронавируса скончались 107 жителей региона.