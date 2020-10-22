Требования к вывескам смягчили в Санкт-Петербурге

В Петербурге смягчили требования к вывескам Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге с четверга, 22 октября 2020 года, смягчены требования к вывескам на улицах. Новые правила размещения информационных конструкций разработаны при участии общественности и предпринимательского сообщества.

- Допускается использование динамической смены изображения на отдельно стоящих элементах наружной информации. Также разрешены вывески на козырьках, - рассказали в Смольном.

Теперь аптеки могут размещать консольные вывески в виде "креста", даже если у них уже имеется классическая настенная вывески. Для объектов общепита, обслуживающих автомобилистов, предусмотрена возможность размещения отдельно стоящих конструкций по принципу "обслуживание без выхода из автомобиля".

Также специально были разработаны типовые внешние виды наружной информации и оборудования. А по высоте размещения возможны отклонения от предельной высоты вывесок с одобрения Градостроительного совета.