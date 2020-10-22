Смольный заявил о второй волне коронавируса в Санкт-Петербурге

Власти Петербурга признали рост заболеваемости коронавирусом "второй волной". Фото: Александр ГЛУЗ

Смольный, согласился с формулировкой о второй волне коронавируса, которая, фактически, идет в настоящее время. До этого власти города говорили об осеннем подъеме распространения вирусных инфекций, однако вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев описал ситуацию своими словами.

- Можно говорить о значимом повышении уровня заболеваемости по сравнению с летом. Можно говорить о некой второй волне, - заявил он «Интерфаксу».

По словам чиновника, в Смольном понимают, что Петербург «идет в фарватере Москвы», то есть ситуация моделируется исходя из чуть более раннего начала роста заболеваемости в столице и результатов, которые там имеют на сегодня.

Напомним, что власти Петербурга не стали вводить жестких мер по примеру Москвы, однако время работы ресторанов и ночных клубов будет ограничено, также ужесточается контроль за масочным режимом и продлеваются каникулы у школьников.