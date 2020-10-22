Санкт-Петербург стал одним из лидеров по приросту числа преступлений в России

Петербург стал вторым в рейтинге роста преступности по России. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербург стал вторым по России городом, где фиксируется самый высокий прирост преступности. Итоги первых девяти месяцев подвели в МВД России и оказалось, что за январь - сентябрь текущего года Северную столицу обошел только Севастополь. Здесь прирост по преступлениям вдвое выше.

- в Севастополе темпы прироста числа зарегистрированных преступлений составили 39,6%, в Санкт-Петербурге - 16,3% и в Смоленской области - 15,6%, -пишет ТАСС со ссылкой на данные МВД.

Кроме того, в десятку «плохишей» попали: Карелия - 12,4%, Новгородская область - 11,5%, Калужская область - 11,1%, Ленинградская область - 10,8%, Липецкая область - 10,5%, Новосибирская область - 10,2% и Псковская область - 9,4%.

А лучше всего дела с приростом преступности обстоят в Северной Осетии (-20,7%), Чечне (-20,7%) и Адыгее (-14,1%).