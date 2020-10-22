Чартерные рейсы появятся из Санкт-Петербурга в Танзанию

Из аэропорта Пулково открываются чартерные рейсы в Танзанию Фото: Александр ГЛУЗ

В аэропорту Пулково в скором времени откроются чартерные рейсы в Танзанию. С 31 октября 2020 года авиакомпания Azur Air начнет летать из Санкт-Петербурга в Занзибар. Сейчас авиасообщение будет работать в рамках осенне-зимнего сезона.

- Рейсы будут выполняться с частотой 1 раз в 10 дней на воздушных судах Boeing 777-300ER. В лайнерах полностью обновлены салоны, установлена мультимедийная система развлечений – мониторы с технологией Touchscreen вмонтированы в спинку впереди стоящего кресла, - рассказали в Пулково.

Так как перелет продолжительный, пассажирам будут предлагаться специальные дорожные наборы, включающие надувную подушку, маску для сна и беруши. Для маленьких путешественников предусмотрены специальные детские наборы, включающие специальные раскраски с дополненной реальностью.

Туристические пакеты на Занзибар уже поступили в продажу, их можно приобрести у партнеров авиакомпании AZUR air на туристическом рынке.