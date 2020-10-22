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Смольный пообещал самые жесткие меры нарушителям карантинных правил с 26 октября

Это необходимо, чтобы избежать «тотальных закрытий»
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Нарушителям режима пригрозили жесткими мерами, чтобы не вводить тотальное закрытие.

Нарушителям режима пригрозили жесткими мерами, чтобы не вводить тотальное закрытие.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга вновь пригрозили нарушителям карантинных правил. В Смольном объявили о ведении нового пакета ограничительных мер и пригрозили самыми жесткими последствиями для тех организаций и предприятий, которые их не соблюдают.

- Время уговоров и предупреждений закончилось. С 26 октября будем принимать самые жесткие меры в отношении организаций, которые не выполняют стандарты безопасной деятельности. Ситуация требует дисциплины и ответственности от всех петербуржцев, - заявил вице-губернатор Евгений Елин, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

Чиновник напомнил, как трудно пришлось всем весной, когда власти были вынуждены закрыть торговые центры, рестораны, кинотеатры, музеи и т.д. Никто повторения ситуации не хочет.

- Сейчас еще есть шанс избежать тотальных закрытий, - заявил Елин.

Напомним, что с 26 октября людей без масок и перчаток перестанут пускать в транспорт и даже такси. Рестораны и ночные клубы будут закрывать в 23:00. А школьникам на неделю продлят каникулы.