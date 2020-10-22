Вячеслав Макаров призвал начать активнее реконструировать теплосети в Санкт-Петербурге

В Петербурге четверть теплосетей находится в аварийном состоянии. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Начало отопительного сезона в Санкт-Петербурге опять прошло не слишком гладко. Если в одних жилых домах батареи стали теплыми, то кое-где топить даже не начали. А вот аварийные ситуации возникают то тут, то там. И это не удивительно, ведь около четверти городских теплосетей находятся в плачевном состоянии. На эту ситуацию обратили внимание в Заксобрании Санкт-Петербурга.

- Люди обращаются, говорят: «две недели без тепла весь квартал». Да, это зона ответственности ГУП «ТЭК», «Теплосети», но давайте не забывать, что у нас северный город. Надо активнее начинать реконструировать теплосети. Я об этом говорю долгие годы, - заявил спикер парламента Вячеслав Макаров.

Он напомним, какая тяжелая ситуация была раньше в Петроградском районе, где сотни домов сидели зимой без тепла. Тогда ЗакС принял законы и запустил пилотный проект по реконструкции сетей. Потом опыт перенесли на Центральный, Курортный районы.

Сейчас другие районы города нуждаются в этой программе и «Газпром», по словам Вячеслава Макарова, дает деньги на реконструкцию сетей теплоснабжения.

- Надо это делать, не бояться вводить государственно-частное партнерство и перестать надеяться, что зима будет теплой, - отметил председатель городского парламента.