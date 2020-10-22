Мужчина признался в жестоком двойном убийстве влюбленной пары и поджоге автомобиля в Санкт-Петербурге

Мужчина признался в двойном убийстве и поджоге авто в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга узнала подробности двойного убийства, произошедшего в апреле 2020 года. 40-летний уроженец Мурманской области лично признался в том, что забил насмерть влюбленную пару, а после избавился от трупов. В среду, 21 октября 2020 года, он рассказал, что автомобиль, который угнал у убитых, сжег.

- 29 апреля в полицию обратился молодой человек с заявлением о пропаже своей 47-летней матери и ее 52-летнего сожителя. 1 мая у дома 10, корпус 1, по Купчинской улице был задержан 40-летний подозреваемый, который сразу признался в преступлении, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Мужчина рассказал, что 27 апреля около одиннадцати часов вечер у дома 6 по Волхонскому шоссе из корыстных побуждений убил гаечным ключом возлюбленных. Их тела он погрузил в багажник "Мерседеса", принадлежащего женщине, вывез в район поселка Чагода, где выбросил трупы в реку Песь. После мужчина вернулся на машине в город Пикалево Ленинградкой области и сжег ее, чтобы скрыть следы преступления.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. Расследование продолжается.