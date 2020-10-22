Замусоренную до потолка квартиру нашли в Василеостровском районе Санкт-Петербурга

На улице Кораблестроителей нашли замусоренную квартиру. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Очередную замусоренную до потолка квартиру нашли в Санкт-Петербурге. Но если прошлый раз, в Купчино, дело обернулось трагически, то сейчас, на улице Кораблестроителей, пока обошлось без жертв. А вскрылось все, когда на соседей снизу начала капать вода.

- Квартиру на 12-м этаже дома 39, корпус 2 начало затапливать сверху. Перекрыли стояк, дождались хозяйку квартиры с 13-го этажа. Когда бабуля пришла и открыла дверь, сантехника ждал сюрприз в виде кучи хлама почти до потолка, - рассказал один из жильцов парадной в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам очевидца, сантехник пробираться сквозь горы мусора отказался и это пришлось делать самим жильцам. Увы, но пролезть по верхам удалось только на кухню. Дверь в ванную лишь немного приоткрылась. А попасть в туалет, где, судя по всему, и течет труба, пока не получилось.

Сама хозяйка проблемы не видит, а решать с ней вопросы теперь придется управляющей компании. И, видимо, медицинским работникам.