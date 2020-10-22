МЧС предупреждает об усилении ветра в Санкт-Петербурге 23 октября

Сильный ветер придет в Петербург в пятницу. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сильный ветер придет в Санкт-Петербург в грядущую пятницу. О том, что на город надвигается непогода, а также о ее возможных последствиях, жителей Северной столицы предупреждает региональное управление МЧС.

- 23 октября в Cанкт-Петербурге ожидается усиление юго-западного и западного ветра до 15 метров в секунду, - информирует пресс-служба экстренного ведомства.

Горожанам советуют закрыть окна и двери, убрать все лишние вещи с балконов квартир и дворов частных домов. Машину следует припарковать в гараж или на открытом пространстве, где на нее ничего не упадет.

Также стоит воздержаться от прогулок под деревьями, мимо домов и рядом с шаткими конструкциями типа дорожных знаков или рекламных щитов. Не стоит отправляться и на морские прогулки – лодку может опрокинуть.

А синоптики в свою очередь сообщают, что вместе с ветром стоит ждать и дождей. Зато температура поднимется выше обычного и достигнет +12 градусов. Это самый теплый день на неделе.