МЧС предупредило об штормовом ветре и снеге в Ленинградской области 23 октября

Ветер и снег накроют Ленобласть 23 октября Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Штормовой ветер ожидается в Ленинградской области в пятницу, 23 октября 2020 года. МЧС региона предупредило местных жителей о том, что непогода нагрянет уже с ночи. Самые сильные порывы ветра будут наблюдаться в прибрежных зонах, а сопровождать их будет мокрый снег.

- В пятницу в Ленобласти облачно. Дождь, ночью местами на востоке с мокрым снегом. Ветер юго-западный, западный, в начале срока юго-восточный, южный 6-11 метров в секунду, в прибрежных районах порывы до 15 метров в секунду, - сообщили в МЧС 47-го региона.

При этом, в области потеплеет. Ночью ожидается температура в районе плюс 4-9 градусов, на востоке плюс 1, днем - плюс 7-12 градусов.

Спасатели напомнили, что во время сильного ветра стоит избегать нахождения на улице. Следует заранее убрать все вещи с открытых балконов, а также не парковать машины у деревьев и плохо закрепленных конструкций.