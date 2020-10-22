Квартира горит в жилом доме на Невском проспекте

Квартира горит в доме на Невском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Пожар произошел днем 22 октября в жилом доме на Невском проспекте. В пятиэтажном здании, расположенном на углу с Полтавской улицей вспыхнула квартира на третьем этаже. На место происшествия примчались несколько пожарных расчетов.

- Невский проспект, дом 146. Происходит горение в квартире на третьем этаже. С вышележащих этажей эвакуировано девять человек, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

По последним данным, огонь вспыхнул в здании около 15:00. Загорелась двухкомнатная квартира. Сейчас площадь пожара оценивается в 30 квадратных метров.

Пожарные дотянули до окна автолестницу и с нее тушат огонь. Часть жильцов парадной выведена на улицу, что случилось с жильцами квартиры - пока не уточняется. Сведений о погибших или пострадавших нет.

Напомним, что утром в четверг на Фермском шоссе сгорел деревянный дом дореволюционной постройки.