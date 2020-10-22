Единую систему дополнительного образования детей создадут в Санкт-Петербурге

В Петербурге создадут единую систему дополнительного образования детей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге создадут единую систему дополнительного образования детей. В четверг, 22 октября 2020 года, губернатор Александр Беглов утвердил комплекс мероприятий по развитию региональной инициативы. Мероприятия будут реализовываться в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

- Цель концепции – создание в Петербурге единой эффективной системы дополнительного образования детей и ее развитие за счет консолидации имеющихся в городе ресурсов, - сообщили в Смольном.

Отмечается, что горожане получат свободный доступ к базе программ дополнительного образования, а профильные исполнительные органы государственной власти города смогут вести персонифицированный учет задействованных в них детей. При этом педагоги, включая тех, кто работает с одаренными детьми, смогут развивать свое профессиональное мастерство и повышать уровень компетенций.