162 организации наказали в октябре за нарушение противокоронавирусных мер в Санкт-Петербурге

Более 3 тысяч проверок на соблюдение противокоронавирусных мер прошло в Петербурге в октябре Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге с 1 по 20 октября 2020 года прошли масштабные проверки организаций на соблюдение мер для борьбы с распространением коронавируса. Так, за это время инспекция нагрянула по 3257 местам. У 162 организаций аннулированы QR-коды в связи с нарушениями. Об этом в четверг, 22 октября 2020 года, рассказали в Смольном.

- Из них 124 организации устранили нарушения, в течение суток восстановили QR-коды и вернулись к работе, - отметили в администрации города.

В ходе проверок выявлены основные виды нарушений: неиспользование работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук; отсутствие сведений о проведении мероприятий по дезинфекции, включая дезинфекцию оборудования и инвентаря; отсутствие дезинфекционных средств для обработки рук; отсутствие разметки и несоблюдение социального дистанцирования; не размещен QR-код в доступном для потребителей месте; отсутствие локального акта, устанавливающего стандарт безопасной деятельности.