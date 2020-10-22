Ленинградская область стала лучшим регионом России в проведении ЕГЭ

Ленобласть стала лучшей по проведению ЕГЭ в России. Петербург занял шестое место. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ленинградская область признана лучшим регионом в России по проведению ЕГЭ и других экзаменов. Рейтинг на основе нескольких показателей составил Рособрнадзор и сегодня опубликовал результаты.

- При составлении рейтинга рассматривались объективность результатов всероссийских проверочных работ, эффективность организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ и качество оценивания его результатов, - сообщает пресс-служба правительства Ленобалсти.

Также чиновники оценивали эффективность контроля за проведением ЕГЭ, открытость при сдаче единого госэкзамена, а также диагностические работы.

Отметим, что Санкт-Петербург также попал в ТОП-10 и занял шестое место, на одну позицию опередив Москву.

А полностью десятка лучших регионов выглядит так: 1) Ленинградская область. 2) Алтайский край. 3) Московская область. 4-5) Вологодская область, Республика Коми. 6) Санкт-Петербург. 7) Москва. 8) Ярославская область. 9) Новосибирская область. 10) Хабаровский край.