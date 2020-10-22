«Мумию» пенсионера нашли в закрытой квартире в Санкт-Петербурге

В Калининском районе нашли "мумию" пенсионера. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Страшная находка ждала коммунальщиков и участкового оперуполномоченного одного из отделений полиции Калининского района, которые пришли на вскрытие двери квартиры в жилой многоэтажке на улице Бутлерова. Внутри помещения вошедшие обнаружили почти что мумию жившего здесь пенсионера.

- 21 октября в 16:54 в дежурную часть 6 отдела полиции поступило сообщение от участкового о том, что при вскрытии двери в двухкомнатной квартире дома 28 по улице Бутлерова обнаружен скелетированный труп, - информирует источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Тело умершего мужчины лежало на полу. И судя по внешнему виду, давно. Установить причины смерти возможным не представлялось, поэтому останки были отправлены в морг. Личность пенсионера также пока не определена, но предположительно это бывший жилец квартиры 1937 года рождения.

Сейчас стражи порядка выясняют точные данные об умершем, а также проверяют обстоятельства смерти пенсионера. Сведения переданы в Следственный комитет.