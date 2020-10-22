Реанимация с больным ребенком попала в ДТП на Дворцовой набережной

Машина детской реанимации попала в ДТП на Дворцовой набережной Фото: СОЦСЕТИ

В центре Санкт-Петербурга произошла авария с участием автомобиля реанимации. Днем в четверг, 22 октября 2020 года, машина медиков, которая перевозила больного ребенка, мчала по Дворцовой набережной с мигалками. Однако один водитель легковушки не обратил на это внимание и не пропустил "скорую".

- На Дворцовой набережной автомобиль не пропустил детскую реанимацию, перевозящего больного ребенка, на помощи приехала реанимация коллег и белая скорая, вызванная очевидцами, - рассказали в социальной сети свидетели произошедшего.

Сообщений о пострадавших в результате ДТП не поступало. Ребенка, которому требовалась медицинская помощь, экстренно перенесли в другую машину и продолжили госпитализацию.

Сейчас на месте аварии работают инспекторы ГИБДД, которые разбираются в причинах инцидента и устанавливают виновных.