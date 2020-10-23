Торопливый студент погиб под электричкой в Санкт-Петербурге

22-летний житель Гатчины погиб, угодив под мчащуюся электричку в "Ленобласти". Фото: Артем КИЛЬКИН

22-летний студент погиб, попав под электричку на железнодорожной станции «Ижоры», которая находится в поселке Металлострой в Санкт-Петербурге. Трагедией теперь занимаются полицейские. По предварительной информации, молодой человек перебегал ж/д пути в неположенном месте, несмотря на мчащийся пригородный поезд.

- Машинист электрички подавал сигнал повышенной громкости, однако предотвратить наезд не удалось. В результате полученных травм гражданин скончался. Его личность установлена – это 22-летний житель Гатчины. По факту трагедии проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Транспортная полиция призывает каждого петербуржца ответственно относиться к правилам безопасности на железной дороге и помнить, что это место повышенной опасности.