Полиция изъяла самосвалы, тайно свозившие отходы в Угольную гавань

Полиция поймала с поличным "мусорщиков" в Угольной гавани. Фото: комитет по природопользованию

Комитет по природопользованию совместно с прокуратурой и полицейскими поймали с поличным несколько водителей самосвалов, которые свозили отходы в Угольную гавань. Местные жители не раз жаловались на загрязнение устья реки Красненькой, а ведь это – водоохранная зона Финского залива. Нарушителей ловили и летом, но они не угомонились и осенью. Теперь по факту порчи земель возбуждено уголовное дело.

- В рамках последней проверки комитет возбудил 4 административных дела в отношении водителей, привозивших отходы на территорию Угольной гавани. Из кузовов автомобилей отобраны пробы, чтобы определить класс опасности отходов, - сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию Санкт-Петербурга.

Задержанные самосвалы чуть позже изъяли в рамках расследования дела. Виновным грозят исправительные либо обязательные работы или огромный штраф.