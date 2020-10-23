Дожди, тепло и сильный ветер обещают в пятницу, 23 октября, в Санкт-Петербурге

В пятницу в Петербурге будет дождливо. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Самым теплым, но самым ветреным и дождливым днем на неделе окажется в Петербурге наступившая пятница. Впрочем, непогода сведет все атмосферное тепло на нет, а уже завтра в город придет чувствительное похолодание.

- 23 октября в Санкт-Петербурге ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный и западный, умеренный, с порывами до сильного, преимущественно в прибрежных районах. Температура воздуха составит +10…+12 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На 7:45 утра в городе пасмурно, температура составляет +8,8 градуса, давление держится на уровне 746,9 мм ртутного столба, а влажность достигает 95%.

За относительное тепло петербуржцы должны сказать спасибо атмосферному фронту, пришедшему с запада. Но уже завтра он начнет терять влияние на город. Дожди прекратятся, но и температура пойдет вниз. 24 октября в Петербурге будет лишь около +6 днем.