3-летнего мальчика с ямочкой на подбородке объявили в розыск в Санкт-Петербурге

Следком объявил в розыск 3-летнего мальчика, которого отец увез на самокате с прогулки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственное управление Следкома России по Петербургу объявило в розыск 3-летнего Матвея Сапрыкина, который пропал еще летом. 25 августа мальчик пошел на прогулку с отцом и больше не вернулся. Мать малыша, у которой с мужем были напряженные отношения, пошла в полицию.

- Из материалов уголовного дела следует, что во время общения мальчика с отцом на прогулке у дома 77 корпус 1 по Суздальскому проспекту, последний, катая ребенка на электронном самокате, увез его в неизвестном направлении. До настоящего времени их местонахождение не известно, - сообщает пресс-служба Главного управления Следкома России по Санкт-Петербургу.

Отца ребенка зовут Константин Сапрыкин. Ему на вид 45-47 лет, рост около 174 см, глаза карие, волосы темно-русые короткие.

Рост ребенка - около 96 см, глаза карие, волосы русые и немного вьющиеся. Особые приметы: ямочка на подбородке.

Всех, кто может сообщить полезную информацию, просят по телефонам: 8 (812) 570-66-71, 8 (812) 591-63-71 или 02.