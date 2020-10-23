Двух полицейских и девушку обвинили в похищении денег с карты петербуржца

Двух оперов угрозыска обвиняют в краже, превышении полномочий и подлоге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Двоих петербургских полицейских обвинили в грабеже, служебном подлоге и превышении полномочий. С ними по делу проходит и 29-летняя сообщница. По версии следствия они вместе похитили деньги с карты жителя Санкт-Петербурга.

- Днем 25 августа оперуполномоченные находились в подъезде одного из домов по Дмитровскому переулку. В ходе выполнения задания по поиску подозреваемого, один из полицейских нанес местному жителю три удара в голову и тело. Далее, этот же сотрудник договорился с женщиной 1991 года рождения о хищении у данного мужчины денежных средств, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следственного комитета.

Девушка взяла телефон задержанного и через приложение сняла с его счета деньги, после чего сняла с банкомата 13 тысяч и отдала их полицейскому.

А чтобы скрыть происшествие, оперативники составили на мужчину липовый протокол за якобы совершенное им административное нарушение.

Теперь стражам порядка грозит до 10 лет лишения свободы. Их «подружка» также задержана.