Стало известно, живую или искусственную елку поставят на Дворцовой площади под новый 2021-й год

В нынешнем году искусственную елку отправят на покой. ее сменит живая красавица. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Впервые за семь лет на Дворцовой площади вновь появится живая елка. Это стало известно после подведения итогов голосования, которое проводилось в интернете и по «горячей» телефонной линии с 15 октября. Предлагался вариант оставить нынешнюю, искусственную елку или привезти из леса живую красавицу. И большинство горожан выбрало второй вариант. Голоса распределились почти поровну 48% на 52%, но победила живая ель.

- Это как в любой семье, когда все ее члены принимают решение, какая ель будет установлена дома, в квартире. Так и в вопросе Главной городской ели мы решили отталкиваться от мнения наших жителей, - рассказал газете «Петербургский дневник» глава Комитета по печати Владимир Рябовол.

По его словам, нынешнее искусственное дерево, украшавшее Дворцовую площадь с 2013 года, уже сильно поизносились и надо было выделять несколько миллионов рублей на покупку нового. Тогда как живое срубят в специальном питомнике, что не нанесет ущерб экологии.

У лесников уже есть три главных «кандидата».