Более 40 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Еще 40 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный продолжает каждый день отчитываться о ходе обследования населения на коронавирус. По данным на пятницу, 23 октября 2020 года, за последние сутки в Санкт-Петербурге более 40 тысяч человек сдали анализы на тестирование. Это рекордное число обследований, сделанных за один день за все время пандемии.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 40898 человек. Под медицинским наблюдением находится 3421 человек. Из них 68 - в обсерваторе, 1296 - контактные, 2057 - на самоизоляции, - рассказали в администрации Северной столицы.

Напомним, что правительство города настоятельно рекомендует жителям старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции, чтобы защитить себя от инфекции. Для помощи тем, кто находится на карантине, в Петербурге работают волонтеры. На данный момент из более 500 человек.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.