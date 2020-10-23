Еще 32 человека скончались от коронавируса в Санкт-Петербурге на 23 октября Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пандемия продолжает набирать обороты по всему миру. За последние сутки в России от новой болезни скончались 283 человека, за все время эпидемии - 25 525 жертв. Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 23 октября 2020 года составило 32 человека.

- С начала пандемии в Петербурге подтверждено 3 565 летальных исходов от COVID-19. Рекордное значение было зафиксировано 27 июня - 57 смертей, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Также в пятницу пандемия в Северной столице вновь побила рекорд по числу новых заболевших. За сутки коронавирус был выявлен сразу у 710 человек. Всего в городе официально заболели уже 55 378 петербуржцев. Из них выздоровели 35 252 пациента, 355 за последние сутки.

Напомним, что с 26 октября в Петербурге усиливают контроль за соблюдением масочного режима. Так, пассажирам без средств защиты будет отказано в проезде в общественном транспорте.