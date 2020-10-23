Новый рекорд: еще 710 человек заболели коронавирусом за сутки в Санкт-Петербурге

Еще 710 случаев коронавируса выявлено в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередной пугающий рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом установлен в Санкт-Петербурге. На утро 23 октября Оперштаб подтвердил еще 710 случаев заражения инфекцией «ковид-19».

- На 10:40 утра 23 октября в России зафиксированы 17 340 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них в Москве – 5478, в Санкт-Петербурге – 710, в Подмосковье – 472, - сообщает федеральный Оперативный штаб.

Таким образом, в Санкт-Петербурге общее число заболевших с начала пандемии достигло 55 378 человек, 35 252 (+355 за сутки) из них благополучно вылечились, а 3565 (+32) – скончались.

Снова выросло количество тех горожан, которые находятся в активной фазе заболевания. Их уже 16 651 человек. Власти Петербурга даже признали вторую волну пришествия коронавируса, хотя ранее такую формулировку старались не использовать.

Тем не менее, ситуация в городе не настолько критическая, как было по весне, а система здравоохранения справляется с нагрузкой. Да и свободные места в стационарах есть.