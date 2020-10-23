Полиция задержала рецидивиста, напавшего на пенсионерку в парадной дома в Санкт-Петербурге

Полиция задержала мужчину, напавшего на 88-летнюю старушку в подъзде дома в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции раскрыли ограбление 88-летней пенсионерки, которая серьезно пострадала после встречи с преступником. В пятницу, 23 октября 2020 года, стало известно, что правоохранители задержали 41-летнего рецидивиста, безработного жителя села Русско-Высоцкое Ленобласти, который уже был судим за грабеж, разбой, угон и кражу.

- Около 18:30 часов 20 октября мужчина, спрятав лицо за медицинской маской, зашел в подъезд дома на улице Спирина за 88-летней старушкой. Он толкнул женщину, выхватил кошелек и убежал. При падении пенсионерка сломала бедро, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Подозреваемого задержали, отправили под стражу и возбудили уголовное дело. Супругу рецидивиста тоже доставили в полицию. Правоохранители подозревают, что она помогала своему мужу, высматривая пожилых людей у касс магазинов и давала наводку.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все факты противоправной деятельности.