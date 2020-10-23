В сквере на Новосмоленской набережной установят мебель и сделают дорожки

В Петербурге благоустроят сквер на Новосмоленской набережной Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге приведут в порядок сквер, расположенный на Новосмоленской набережной. В пятницу, 23 октября 2020 года, стало известно, что государственная административно-техническая инспекция города выдала все разрешительные документы на проведение работ.

- В ходе работ будет установлена уличная мебель, устроено щебеночное покрытие, проведены работы по озеленению, а также выполнены работы по устройству системы отвода поверхностных и дренажных вод, - рассказали в администрации Северной столицы.

Точная дата, когда сквер будет обновлен, не указана. Однако проведение работ разрешено до 1 октября 2021 года.

Также ГАТИ выдала разрешение на установку и размещение строительных лесов для выполнения капитального ремонта фасадов и кровли здания штаба Западного военного округа Минобороны РФ, которое находится в доме 4 по Невскому проспекту.