Документальный фильм про спасение нерп и тюленей в Санкт-Петербурге покажут на международном кинофестивале

Документальный фильм о работе центра по спасению ластоногих заявлен на международный кинофестиваль «Лучезарный ангел» / Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

Документальный фильм о работе центра по спасению ластоногих в Санкт-Петербурге покажут на международном кинофестивале "Лучезарный ангел". Мероприятие пройдет с 1 по 7 ноября в Москве. Премьера картины "Краткое пособие по воспитанию тюленей" о фонде друзей балтийской нерпы состоится 6 ноября.

- В Санкт-Петербурге, прямо на берегу Невы стали замечать по весне детенышей ластоногих. Одно время считалось, что балтийские нерпы вымерли. А может быть, их просто не замечали, и лишь стараниями сотрудников центра спасения тюленей петербуржцы увидели тех, кто столетиями жил рядом, - говорится в аннотации к фильму.

Героями картины стали ученые-зоологи Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская и пациенты центра реабилитации морских млекопитающих, который расположен на территории ГУП "Водоканал" в поселке Репино. В фильме рассказывается, что активисты каждый год спасают десятки животных, выхаживают их и выпускают обратно в естественные места обитания.