Перевод на удаленку учителей школ Санкт-Петербурга обсудят в Смольном

Смольный обсудит перевод учителей на удаленку с директорами школ Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Смольном обсудят вопрос перевода учителей на удаленную работу. В пятницу, 23 октября 2020 года, вице-губернатор Ирина Потехина проведет дистанционное совещание с директорами школ, чтобы обсудить вопрос о трудовых днях педагогов во время осенних каникул.

- Вчера ко мне через личные сообщения обратилась педагог с предложением - на время каникул дать возможность школьным коллективам работать удаленно. Потому что все задачи, которые в это время решает учитель, не требуют его непосредственного присутствия на рабочем месте: составлять отчеты, заполнять журналы, заниматься методической работой, - рассказала Потехина.

По мнению вице-губернатора - это правильное решение, которое поможет поберечь здоровье учителей. Тем более, что многие заслуженные педагоги - люди старшего поколения и находятся в зоне риска.

Напомним, что ранее было принято решение о продлении осенних школьных каникул до 8 ноября включительно.