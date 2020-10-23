Пилот самолета в лесу расстрелял жителя Ленобласти из травматического пистолета

Пилот самолета расстрелял человека из травмата. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

42-летний пилот авиакомпании RedWings расстрелял человека из травматического пистолета. Инцидент произошел в лесу, неподалеку о деревни Большое Горлово Ломоносовского района Ленинградской области.

- 22.10.2020 в 15:14 в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что на ферме находится неизвестный мужчина с пистолетом. Полицейскими установлено, что в лесу 42-летний мужчина в результате конфликта произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в своего 30-летнего оппонента, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшего, с проникающим пулевым ранением в грудь, живот, в состоянии средней госпитализировали в Ломоносовскую больницу. А стрелка задержали.

По данным источника «КП-Петербург», им оказался командир воздушного судна АО «Редвингс». У мужчины изъяли травматический пистолет «Гроза».

Сейчас по факту стрельбы идет проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.