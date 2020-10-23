Туман и гололед накроют Ленингардскую область в выходные

На выходных в Ленобласти будет туман и гололед Фото: Александр ГЛУЗ

На выходных в Ленинградкой области ожидается прохладная и немного дождливая погода. По прогнозам синоптиков, 24 и 25 октября 2020 года, в регионе будет гололед и дожди. МЧС предупредило местных жителей, чтобы они были осторожны во время поездок на машине.

- 24 октября в Ленобласти будет облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь. Днем местами небольшой дождь, - рассказали синоптики.

Гололед покроет дороги области утром в субботу, так как температура воздуха ночью опустится до минус 2 - плюс 3 градусов. Днем потеплеет до 3-8 градусов выше нуля. Ветер будет юго-западный 5-10 метров в секунду.

25 октября на территории Ленинградской области местами ожидается туман. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, а лучше, по возможности, вовсе отказаться от поездок на автомобиле.